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أحمد السقا يخرج عن صمته بشأن خلافه مع أمير كرارة والأخير يرد عليه... صورة وفيديو

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 01:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد السقا يخرج عن صمته بشأن خلافه مع أمير كرارة والأخير يرد عليه... صورة وفيديو



وكالات

حسم الفنان المصري أحمد السقا الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما تردد خلال الأيام الماضية، حول وجود خلاف بينه وبين الفنان أمير كرارة على هامش تصوير مسلسل "نسل الأغراب" والذي يعرض في رمضان 2021.

ونشر أحمد السقا عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، صورة له مع أمير كرارة من كواليس مسلسلهما، وعلق عليها: "ربنا يكفينا شر العين".

ورد عليه كرارة قائلا: "باين إننا متخانقين".


وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو وصفوه بـ"الصادم" من كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة.

وصرح مصدر من داخل العمل، أن "الخلاف لم يكن بين نجمي المسلسل، ولكن كان بين المخرج محمد سامي، وعدد كبير من العاملين والذين وصل عددهم لنحو 400 موظف، بسبب عدم صرف أجورهم، ليتطور الخلاف إلى حدّ التضارب بالأيدي".


الجدير بالذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" يشارك في بطولته الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، وإلى جانبهما عدد من النجوم منهم: مي عمر، محمد مهران، محمد جمعة، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة، أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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