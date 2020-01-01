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معلق وموعد مباراة ليفربول وتوتنهام وجدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2020

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 12:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معلق وموعد مباراة ليفربول وتوتنهام وجدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2020



لندن / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 على ملعب (أنفيلد) ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وقالت المصادر الرياضية إن موعد مباراة توتنهام وليفربول الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر ولبنان وفلسطين والأردن وليبيا والسودان، وعند التاسعة وفق وقت المغرب وتونس وجمهورية الجزائر.

ووفقا للمصادر ذاتها، يطلق حكم اللقاء، صافرة بداية مباراة ليفربول وتوتنهام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وقطر والبحرين والكويت، الثانية عشرة منتصف الليل بالإمارات وسلطنة عمان.

معلق مباراة ليفربول وتوتنهام:

وتبث مباراة أبناء يورغن كلوب وجوزيه مورينيو على قناة بي إن سبورت باللغة العربية (beIN Sports HD 1 ، beIN Sports 4K) بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي، على غرار 15 قناة أخرى.

وتقام مباراة توتنهام وليفربول اليوم في مساء كروي إنجليزي حافل بالمواجهات، يشهد لقاء فولهام وبرايتون، ليستر سيتي وإيفرتون، آرسنال ضد ساوثهامتون، ليدز يونايتد ونيوكاسيل، وست هام أمام كريستال بالاس.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2020: اضغط هنا

ويتقاسم ليفربول وتوتنهام صدارة البريميرليغ برصيد 25 نقطة لكل فريق من 12 مباراة بالمسابقة، بفارق نقطة واحدة أمام ليستر سيتي ونقطتين فقط عن ساوثهامتون وثلاثة عن تشيلسي الذي استفاق مؤخرا.

ولا يعتبر الفارق كبيرا بين فرق المقدمة ووسط ومؤخرة الترتيب بالدوري الإنجليزي، إذ أن صاحب المركز الأول متفوق على العاشر برصيد 5 نقاط فقط، الأمر الذي يؤكد مدى الصراع والمنافسة بالجولات المقبلة.

وعلى صعيد هدافي الدوري الإنجليزي، ما زال دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون في الصدارة برصيد 11 هدفا، وخلفه المصري محمد صلاح 10 أهداف بالتساوي مع فاردي والياباني هيونغ مين سون.

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