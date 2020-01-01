  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"FDA" تمنح إذنا لبيع فحوص لكورونا يمكن استخدامها منزليا

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 12:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"FDA" تمنح إذنا لبيع فحوص لكورونا يمكن استخدامها منزليا



واشنطن/سما/

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إذنا طارئا لتداول فحوص للكشف عن فيروس كورونا المستجد يمكن استخدامها منزليا دون اللجوء إلى المتخبرات.


وقالت الإدارة، في بيان، إن الفحص يسمح بالعثور على آثار بروتينات الفيروس بعد أخذ مسحة من الأنف، وذلك بعد مرور 20 دقيقة فقط على هذا الإجراء.

وسيتمكن المواطنون من شراء الفحوص الجديدة في الصيدليات.

وفي 11 ديسمبر، وافقت إدارة الغذاء والدواء على استخدام لقاح ضد فيروس كورونا من تصميم شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، وبدأت في الولايات المتحدة، أمس الاثنين، حملة التطعيم القومية ضد الفيروس.

وأعرب وزير الصحة والخدمات الاجتماعية الأمريكي، ألكس أزار، عن أمله أن يحصل قرابة 20 مليون أمريكي على اللقاح المضاد للفيروس مع انتهاء الشهر الجاري، على أن يبلغ عدد عمليات التطعيم 50 مليون أواخر يناير ثم 100 مليون في فبراير المقبل.

#ادارة الدواء والغذاء الأمريكية #فحص كورونا #فيروس كورونا #لقاح فايزر وبيوتنيك #لقاح كورونا #تطعيم كورونا

الأكثر قراءة اليوم

موعد مباراة مصر وليبيا الشباب والقنوات الناقلة لبطولة شمال أفريقيا أقل من 20 سنة

نتيجة مباراة مصر وليبيا للشباب وكواليس انسحاب المنتخب المصري

معاريف : الجيش يخطط لقتل مئات الفلسطينيين يوميا في المواجهة القادمة مع غزة

تركي آل الشيخ يغرد بعد أنباء عن قرار الملك سلمان بإقالته وتحويله للتحقيق

شاهد .. حقيقة وفاة هند القحطاني في أمريكا

صحيفة: حماس ترفض العروض الإسرائيلية لاتمام صفقة تبادل الأسرى وهذا ما ترغب به الحركة ..

ملخص أهداف مباراة الجزائر وتونس للشباب 2020

الأخبار الرئيسية

غزة: الف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والوضع يزداد خطورة

داخلية غزة تصدر بيانا مهما بشأن حظر التجوال يومي الجمعة والسبت

كوشنر على رأس وفد إسرائيلي - أميركي إلى المغرب الأسبوع المقبل

امتلاء أسرّة العناية.. مدير مستشفى غزة الأوروبي: قد تأتي اللحظة التي نقول فيها "نحن لا نستطيع"

جمعية حقوقية تحذر من اللقاح الروسي: سلطات الاحتلال مُلزمة بتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين