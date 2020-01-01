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محمد بن سلمان : سنواصل تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار "رؤية 2030"

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 12:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن سلمان : سنواصل تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار "رؤية 2030"



الرياض/سما/

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز عن مواصلة المكتسبات التي تحققت منذ إقرار "رؤية 2030"، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات.

وأوضح محمد بن سلمان، خلال فعاليات إقرار موازنة 2021، أن المملكة تمكنت من اتخاذ تدابير صحية ووقائية هدفت في المقام الأول إلى حماية صحة الإنسان من خلال الحد من تفشي وباء كورونا، وتوفير العلاج المجاني للحالات المصابة.

ومن جهة أخرى، أضاف: "نشكر الجنود البواسل في الحد الجنوبي على ما يقدمونه من تضحيات".

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود أعلن عن إقرار موازنة العام 2021، مؤكدا مواصلة تعزيز مسيرة التنمية والرخاء في البلاد.

وأضاف: إن "جائحة كورونا أثرت في نشاط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضا حادا في الأسعار"

#ولي العهد السعودي #محمد بن سلمان #الملك سلمان بن عبد العزيز #موازنة 2020 #سوق النفط

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