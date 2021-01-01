  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

تشغيل خط سكك حديد "إسطنبول - طهران - إسلام أباد" مطلع 2021

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 11:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشغيل خط سكك حديد "إسطنبول - طهران - إسلام أباد" مطلع 2021



وكالات

قرر وزراء النقل في "منظمة التعاون الاقتصادي"، إعادة تشغيل خط القطارات لنقل البضائع بين مدن إسطنبول وطهران وإسلام أباد، مطلع عام 2021.

وجاء ذلك في الاجتماع العاشر لوزراء النقل في منظمة التعاون الاقتصادي، الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

ودعا وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو في كلمته خلال الاجتماع لإزالة كافة العقبات، أمام نقل البضائع بين الدول الأعضاء.

وتضم "منظمة التعاون الاقتصادي" 10 دول وهي تركيا، أذربيجان، أفغانستان، أوزبكستان، إيران، باكستان، تركمانستان، طاجيكستان، قيرغيزيا وكازاخستان.

وتهدف المنظمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الأعضاء، وتوجد أمانتها العامة وقسمها الثقافي في طهران، بينما يقع المكتب الاقتصادي في تركيا، أما المكتب العلمي فمقره باكستان.

#تشغيل سكك حديد اسطنبول طهران اسلام أباد #اسطنبول #طهران #اسلام أباد

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة مباراة مصر وليبيا للشباب وكواليس انسحاب المنتخب المصري

معاريف : الجيش يخطط لقتل مئات الفلسطينيين يوميا في المواجهة القادمة مع غزة

شاهد .. حقيقة وفاة هند القحطاني في أمريكا

صحيفة: حماس ترفض العروض الإسرائيلية لاتمام صفقة تبادل الأسرى وهذا ما ترغب به الحركة ..

ملخص أهداف مباراة الجزائر وتونس للشباب 2020

رواية جديدة تكشف قصة اعتقال صدام حسين.. من أفشى السر ودل الأمريكان على المخبأ

فيديو وصور : وفد إماراتي - بحريني يوقد "شمعة حانوكا" بساحة حائط البراق

الأخبار الرئيسية

غزة: الف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والوضع يزداد خطورة

داخلية غزة تصدر بيانا مهما بشأن حظر التجوال يومي الجمعة والسبت

كوشنر على رأس وفد إسرائيلي - أميركي إلى المغرب الأسبوع المقبل

امتلاء أسرّة العناية.. مدير مستشفى غزة الأوروبي: قد تأتي اللحظة التي نقول فيها "نحن لا نستطيع"

جمعية حقوقية تحذر من اللقاح الروسي: سلطات الاحتلال مُلزمة بتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين