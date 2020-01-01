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وزير الدفاع الايراني: طورنا قدراتنا الصاروخية حتى صارت شوكة في عيون الأعداء

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 11:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع الايراني: طورنا قدراتنا الصاروخية حتى صارت شوكة في عيون الأعداء



طهران/سما/

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، إن قدرات بلاده الصاروخية في حالة تصاعد متواصل.

ووصف وزير الدفاع هذه القدرات بأنها أصبحت شوكة في عيون الاعداء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس".


وأوضح حاتمي أن هناك زيادة بلغت نسبتها 256 في المئة في ميزانية منظمة البحث والإبداع الدفاعي في الوزارة.

وكان عالم الذرة الإيراني محسن فخري زاده، الذي اغتيل أخيرا يتولى رئاسة المنظمة.

واعتبر وزير الدفاع أن العدو الذي يقف وراء اغتيال فخري زاده، كان يسعى من وراء الاغتيال عرقلة تقدم بلاده في مجال التكنولوجيا الحديثة.

وبالتزامن مع تصريحات حاتمي، قال عضو لجنة الأمن القومي الإيرانية مرتضى محمودوند، اليوم، إنه تم تحديد العناصر المتورطة في اغتيال فخري زاده، واعتقال بعضهم.

واغتيل العالم النووي الإيراني، الشهر الماضي، بعد أن تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران.

واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال، فيما توعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد في الوقت المناسب على اغتياله.

وطالب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال زاده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها.

#أمير حاتمي #وزير الدفاع الايراني #وكالة أنباء فارس #اغتيال محسن فخري زادة #محسن فخري زادة #عالم الذرة الإيراني محسن فخري زاده #طهران

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