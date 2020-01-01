مصر تكشف واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال… فيديو

تمكنت وزارة الداخلية المصرية من كشف قضايا غسيل أموال بـ 148 مليون جنيه، كان يتم محاولة إدخالها في أنشطة خاصة بالعقارات والسيارات لإضفاء الشرعية عليها.



ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية المصرية، أعد مقطع فيديو يكشف جهود الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم التهرب الضريبي والرسوم، في كشف تفاصيل قيام الممثل القانوني لإحدى الشركات التجارية بإخفاء مبلغ 113 مليون جنيه للتهرب من دفع المستحقات الضريبية.



وتابعت على الموقع الرسمي: "تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي حاول غسل 35 مليون جنيه من تجارة المخدرات"، مشيرة إلى أن ذلك كان يجري عن طريق شراء عقارات وسيارات وإقامة مشروعات تجارية وإجراء عمليات سحب وإيداع بالبنوك لإصباغ تلك الأموال الصبغة الشرعية".

كما ذكر الفيديو الذي أعده قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية المصرية، أن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف، تمكن من كشف تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية، لتمكين بعض الأشخاص ممن لديهم موانع قانونية، استخراجها مقابل مبالغ مالية"، مشيرا إلى أن القوات عثرت على مبالغ مالية وجوازات سفر خاصة بعدد من الأشخاص وأكلاشيهات وعدد من ملصقات التأشيرات الخاصة بدولة عربية.



وقالت "بوابة أخبار اليوم" إن "الأجهزة الأمنية المصرية تواصل جهودها في ملاحقة وتتبع أشكال الخروج على القانون لتحقيق الانضباط الأمني وإحكام السيطرة الأمنية وفقا للقانون".