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امرأة عربية في سن 101 عام تنجو من فيروس كورونا

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
امرأة عربية في سن 101 عام تنجو من فيروس كورونا



وكالات

ذكر مصدر طبي تونسي، اليوم الثلاثاء، أن معمرة تونسية تم شفاؤها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد خضوعها للحجر الصحي.


ونقلت إذاعة "موزاييك"، مساء اليوم الثلاثاء، عن المسؤول بالإدارة الجهوية للصحة في القصرين (غرب تونس)، منصف المحمدي، أن المعمرة البالغة من العمر 101 عاما، تم شفاؤها بعد أن أتمت فترة الحجر الصحي (لمدة 14 يوما) في منزلها في معتمدية سبيبة.
وقال المحمدي:

إن المسنة التزمت بالوصفة الطبية ونصائح الأطباء. وهي في صحة جيدة خصوصا وأنها لا تعاني من أية أمراض مزمنة في السابق.
ويشار إلى أن تونس تعاني من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 111 ألف شخص، وتسبب في وفاة 3915 منذ فبراير/شباط الماضي، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة.

والأسبوع الماضي، قال الهاشمي الوزير، مدير معهد باستور تونس (مستشفى ومركز دراسات وأبحاث طبية)، إن وزارة الصحة تسعى إلى أن تشمل عملية التلقيح ضد فيروس كورونا 20% من التونسيين

#تونس #فيروس كورونا #معمرة تونسية #كوفيد 19 #الحجر الصحي #اذاعة موزاييك

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