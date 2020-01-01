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كلوب :"أظهر مورينيو امتلاكه قدرة على التعافي وما فعله في توتنهام مبهر جدا".

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب :"أظهر مورينيو امتلاكه قدرة على التعافي وما فعله في توتنهام مبهر جدا".



وكالات

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول الثلاثاء إن جوزيه مورينيو أثبت قدرته على مواجهة الانتقادات وتعافى ليبقى من مدربي الصفوة بقيادة توتنهام هوتسبير إلى قمة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويملك توتنهام تحت قيادة مورينيو أفضل سجل دفاعي ويتفوق بفارق الأهداف على ليفربول حامل اللقب قبل مباراة القمة بينهما في استاد أنفيلد غدا الأربعاء.

ورغم اتهام توتنهام بأنه فريق دفاعي يعتمد على الهجمات المرتدة قال كلوب إن هناك أوجه تشابه مع فريقه.

وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين: "أظهر مورينيو امتلاكه قدرة على التعافي وما فعله في توتنهام مبهر جدا".


وأضاف: "الطريقة التي يلعب بها جيدة حقا وتحول إلى ماكينة للنتائج الإيجابية وخطته لا تعتمد على الهجمات المرتدة فقط بل يملك فريقا منضبطا".

وتابع: "هاري كين تراجع للعمق مثلما يفعل روبرتو فيرمينو كما يملك جناحين سريعين وخط وسط هجومي في وجود (تانجي) ندومبيلي وخط وسط قوي خلفه وهذه كرة قدم حقيقية ولا يمكن الوصول لقمة الدوري بالهجمات المرتدة فقط".

ويدرك كلوب الغزارة التهديفية لثنائي توتنهام كين وسون هيونغ-مين حيث أحرزا سويا 19 هدفا وقدما 14 تمريرة حاسمة في المسابقة لكنه شدد على وجود أسلحة أخرى.

وواصل: "للأسف إذا سيطرنا عليهما يوجد العديد من اللاعبين الجيدين لديهم ومصادر تهديد في كثير من المناطق بالملعب".

وقال كلوب إن مشاركة المدافع جويل ماتيب محل شك بسبب مشكلة بالظهر بينما سينتظر حتى وقت متأخر لحسم مشاركة لاعب الوسط نابي كيتا.

#يورغن كلوب #توتنهام #ليفربول #جوزيه مورينيو #الدوري الانجليزي الممتاز

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