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تونس تؤكد تطبيع العلاقات مع إسرائيل "ليس مطروحا"

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس تؤكد تطبيع العلاقات مع إسرائيل "ليس مطروحا"



تونس /سما/

قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، إن تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل "ليس مسألة مطروحة" بعد أيام من قرار المغرب استئناف علاقاته مع إسرائيل.

وقال المشيشي في مقابلة مع قتاة "فرانس 24": "هذا خيار اعتمده المغرب بحرية. نحترم خيار المغرب الشقيق والبلد الذي نحبه كثيرا. بالنسبة لتونس هذه المسألة ليست مطروحة"، مضيفًا: "لكل بلد واقعه وحقيقته ولكل بلد دبلوماسيته التي يرى أنها الفضلى لشعبه"، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية لم تطرح هذه المسألة معه.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس الماضي أن المغرب تعهد تطبيع العلاقات مع إسرائيل وان واشنطن تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها.

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