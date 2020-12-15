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الجزائر تتسلم سفينة "الكاسح 2"… صور

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تتسلم سفينة "الكاسح 2"… صور



الجزائر/سما/

تسلم الجيش الجزائري سفينة حربية جديدة ستكون مهمتها تأمين الممرات الملاحية للأسطول الحربي الجزائري وقت الحرب وتحمل اسم "الكاسح - 2".


ذكرت ذلك صحيفة "النهار" الجزائرية، مشيرة إلى أن السفينة كاسحة الألغام، رست اليوم الثلاثاء، على الرصيف الشمالي للأميرالية"، مشيرة إلى أن الحصول عليها يأتي في إطار تنفيذ برنامج تحديث الأسطول البحري.
وتسعى الجزائر لتعزيز أسطولها من أجل تعزيز قوام المعركة في الجيش الوطني الشعبي والقوات البحرية، بحسب الصحيفة.

وقالت الصفحة الرسمية للإذاعة الجزائرية على "تويتر" إن السفينة "الكاسح 2" تعد ثاني سفينة صائدة للألغام البحرية تستلمها الجزائر، مشيرة إلى أنها تنتمي للجيل الجديد.

وتابعت: "السفينة موجهة لتأمين حركة ملاحة السفن البحرية وحماية السفن التجارية ضد أخطار الألغام في وقت الحرب".


ويحتل الجيش الجزائري المرتبة رقم 28 بين أقوى 138 جيشا على مستوى العالم، ويعد أسطولها البحري من أضخم 14 أسطول بحري في العالم، ويتكون من 201 سفينة حربية متنوعة، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي لعام 2020.

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