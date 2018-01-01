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اليورو يقترب من أعلى مستوى في عامين ونصف

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 10:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليورو يقترب من أعلى مستوى في عامين ونصف



سما

تمسك اليورو بمكاسبه، اليوم الثلاثاء، إذ اقترب من أعلى مستوى في عامين ونصف العام، مع تجاهل المستثمرين لإجراءات عزل عام جديدة لمكافحة مرض كوفيد-19.

وارتفع اليورو 4% منذ مطلع نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2018 ، وذلك لأسباب منها البيع واسع النطاق للدولار الأمريكي، ومراهنة المستثمرين على أن حزمة تمويل أوروبية ضخمة للتعافي سترفع اقتصادات المنطقة.

وسجل اليورو في أحدث تداول له مقابل الدولار 1.2135 دولار، حيث لم يطرأ عليه تغير يذكر خلال معاملات اليوم.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، على نحو طفيف إلى 90.802 نقطة

وتراجع مؤشر الدولار إلى 90.419 نقطة أمس الاثنين، وهو مستوى لم يشهده منذ أبريل 2018. وضعف الدولار بفعل آمال بإمكانية اتفاق أعضاء مجلس النواب الأمريكي على حزمة تحفيز بقيمة 1.4 تريليون دولار.

#اليورو #ارتفاع سعر اليورو

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