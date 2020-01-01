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صورة .. الموت يفجع عادل كروشي لاعب الرجاء المغربي السابق

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة .. الموت يفجع عادل كروشي لاعب الرجاء المغربي السابق



الرباط / سما

فُجع النجم عادل كروشي لاعب فريق الرجاء الرياضي المغربي، يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، بعد أن تلقى خبر وفاة والده الليلة.

وتقدم نادي الرجاء الرياضي في بيان له عبر تويتر، بخالص التعازي والمواساة إلى نجمه فريقه الأول السابق عادل كروشي بوفاة والده.

وقال الفريق المغربي في بيانه: تلقى نادي الرجاء الرياضي ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة والد السيد عادل كروشي، اللاعب السابق لنادي الرجاء الرياضي.

وأضاف البيان: تتقدم إدارة النادي بخالص التعازي للسيد عادل كروشي في وفاة والده، راجية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدَ بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن عادل كروشي جاء ضمن تشكيلة العقد لنادي الرجاء الرياضي للفترة ما بين عام 2010 حتى 2020، إذ يعتبر أحد أبرز اللاعبين في الفريق سابقا.

وجاء بجوار عادل كروشي في التشكيلة المثالية للرجاء، أنس الزنيتي، زكريا الهاشيمي، عادل كروشي، محمد اولحاج، بدر بانون، هيلار كوكو، عصام الراقي، عبد الإله الحافيظي، محسن متولي، محسن ياجور، ياسين الصالحي.

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الرجاء المغربي

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