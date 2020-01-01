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القدس: وفاة و328 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: وفاة و328 إصابة جديدة بكورونا



القدس المحتلة / سما /

 أعلن الدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا في القدس مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة وو328 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.

وبحسب بيان للجبريني، فإنه وبتسجيل حالة وفاة جديدة في العيسوية يرتفع مجمل الوفيات إلى 122 حالة، أما عدد الإصابات النشطة إلى 1462 حالة.

وقال الجبريني إن عدد الإصابات التي تعالج في المستشفيات يبلغ 76 إصابة بارتفاع حوالي 15 إصابة عن الأسبوع الماضي.

وأضاف الدكتور الجبريني أن أحياء القدس جميعها مصنفة حالياً كمناطق حمراء وبرتقالية الأمر الذي يستدعي مزيدا من الالتزام بالتعليمات الصحية.

وأكد الجبريني ان نتائج الفحوصات الخاصة بالكشف عن الاصابة بالفيروس تتأخر بسبب استلام شركة خاصة جديدة محطات الفحص في المدينة مناشدا المواطنين التريث بعد إجراء الفحص مع التزام الحجر الصحي لحين صدور النتائج .

وختم الجبريني مشيرا الى أن هزيمة الفيروس لن تتحقق إلا بالحفاظ على التعليمات الصحية لحين بدء تنفيذ عملية التطعيم باللقاحات التي أقرتها وزارة الصحة سائلاً الله السلامة للجميع.

#القدس المحتلة #فيروس كورونا #كورونا في القدس

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