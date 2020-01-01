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خبراء إسرائيليون يكشفون أسباب تحطم الطائرات خلال كورونا

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبراء إسرائيليون يكشفون أسباب تحطم الطائرات خلال كورونا



القدس المحتلة / سما /

أعرب خبراء مجال الطيران في إسرائيل عن خشيتهم من أن تحطم عدة طائرات في إسرائيل خلال فترة كورونا نتيجة تركها الطويل دون عمل و واكتشاف عيوب في السلامة عند عودتهم إلى العمل.

وحسب القناة 7 العبرية، حيث الخبراء شركات الطيران على إجراء فحوصات أمنية دقيقة للطائرات قبل عودتها للخدمة.

وذكرت وكالة رويترز أنه في الأشهر الأخيرة منذ انتشار وباء كورونا في العالم، قامت العديد من شركات الطيران بإغلاق أسطول طائراتها.

وتشير التقديرات إلى أنه تم تخزين ما يقرب من ثلثي أسطول الطائرات في العالم في عنابر خاصة في الأشهر الأخيرة بعد أن ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها المجدولة.

ويخشى الخبراء بما في ذلك شركات التأمين وهيئات الطيران من أن التخزين الطويل يؤدي إلى مشاكل تتعلق بالسلامة، ويعود ذلك لسوء الصيانة وأعشاش الحشرات التي من شأنها أن تسد الممرات وتقلل من فرص قوة المحركات أو أجهزة الاستشعار فيها، وتحدث خللا في كوابل إيصال البيانات.

ونوهت القناة إلى سبب آخر وهو ضعف لياقة الطيارين الذين لم يقودوا الطائرات في الأشهر الأخيرة.

ونبه الخبراء إلى العديد من الشهادات التي تشير إلى أوجه قصور خطيرة في السلامة في الطائرات التي تعود إلى النشاط بعد فترة طويلة من توقفها عن الخدمة وعدم تأقلم الطيارين مع العودة إلى النشاط بعد شهور طويلة دون الطيران.

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