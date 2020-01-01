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الملك سلمان يصدر أوامر بخصوص أقارب المتوفين بكورونا

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك سلمان يصدر أوامر بخصوص أقارب المتوفين بكورونا



الرياض/سما/

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الثلاثاء، أمرا بصرف مبالغ مالية لأقارب المتوفين بفيروس كورونا في المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان قرارا "بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيا كان أم عسكريا، سعوديا كان أم غير سعودي".

وأضاف أن "القرار يسري مفعوله اعتبارا من تاريخ تسجيل أول إصابة في المملكة".

وأفاد بأنه "جرى اتخاذ إجراءات احترازية استثنائية وتدابير وقائية والتوجيه بتقديم العلاج مجانا لجميع من أصيبوا بفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة".


وأشار إلى أن "العالم مر بجائحة غير مسبوقة أثرت سلبا في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المملكة جزء من العالم تؤثر في الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد".

وكشف الملك سلمان أن الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية بلغ 990 مليار ريال، مضيفا أن الإيرادات قدرت بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل ذلك 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع "صدرت توجيهاتنا بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم".

#الملك سلمان بن عبد العزيز #فيروس كورونا #أقارب المتوفين بكورونا #مجلس الوزراء السعودي #جائحة كورونا

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