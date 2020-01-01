استطلاع: ساعر يحصد 21 مقعدا وتراجع "يمينا"

القدس المحتلة / سما /

بيّن استطلاع للرأي نشرته القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، ارتفاع قوّة الليكود إلى 27 مقعدًا لو جرت الانتخابات اليوم، بينما تحل قائمة برئاسة المنشقين حديثا عن الليكود، غدعون ساعر، ويفعات شاشا - بيطون، في المركز الثاني وتحصل على 21 مقعدا.

ويعطي الاستطلاع حزب "يش عتيد" 14 مقعدًا، بينما يتراجع تحالف أحزاب اليمين المتطرّف ("يمينا") ويحصل على 13 مقعدًا، بعد أن كان قد حصل في الاستطلاعات الأخيرة على 22 مقعدا.

بينما سيتراجع تمثيل القائمة المشتركة إلى 11 مقعدًا من 15 مقعدًا حاليًا. وتحافظ الأحزاب الحريدية على قوتها، حيث يحصل كل من "شاس" و"يهدوت هتوراة" على 8 مقاعد.

تليها "ميرتس"، و"كاحول لافان"، و"يسرائيل بيتينو" - على التوالي، وتحصل على 6 من أصل 120 مقعدا في الكنيست.

وفحص الاستطلاع إمكانية خوض رئيس بلدية تل أبيب، رون حولدائي، الانتخابات في حزب جديد، فيما ينضم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، إلى حزب ساعر الجديد.

وفي هذه الحالة يحصل حزب حولدائي على 4 مقاعد، بينما يرتفع تمثيل حزب ساعر إلى 22، ويتراجع حزب "يش عتيد" إلى 12، وتتراجع كل من "ميرتس"، و"كاحول لافان"، و"يسرائيل بيتينو" إلى 5 مقاعد.

في حين لا يؤثر حزب حولدائي الجديد وانضمام آيزنكوت إلى ساعر، على الليكود (27 مقعدا) و"يمينا" (13 مقعدا) والأحزاب الحريدية (8 لـ"شاس"، و8 لـ"يهدوت هتوراه".

كما فحض الاستطلاع إمكانية انضمام آيزنكوت إلى قائمة "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، وخوض حولدائي للانتخابات بقائمة مستقلة، وفي هذه الحالة يفوز الليكود على مقعد إضافي ويحصل على 28 مقعدا، فيما تحصل قائمة ساعر على 17 مقعدا، ولا تتأثر قائمة "يمينا" وتحافظ على مقاعدها الـ13.

في المقابل، تحصل "يش عتيد" على 13 مقعدا، وحزب حولدائي على 4 مقاعد، فيما لا تتأثر سائر القوائم الانتخابية: المشتركة - 11؛ "شاس" - 8؛ "يهدوت هتوراه" - 8؛ "كاحول لافان" - 6؛ "ميرتس" - 6؛ "يسرائيل بيتينو" - 6.

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، حل ساعر ثانيا خلف نتنياهو حيث حصل الأخير على 33% وساعر على 18%، ليتجاوز بذلك كلا من بينيت (9%) ويائير لبيد (8%) وغانتس (7%)، في حين رأى 18% من المستطلعة آراؤهم أن أيا من الأسماء المطروحة غير مناسبة للمنصب.