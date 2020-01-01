  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية تتوقع عجزاً ضخماً في ميزانية 2020

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تتوقع عجزاً ضخماً في ميزانية 2020



الرياض/سما/

توقعت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، وصول عجز الموازنة لعام 2020  إلى 298 مليار ريال، على أن ينخفض هذا العجز بأكثر من النصف خلال العام المقبل.

وخلال جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أقر مجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي الموازنة الجديدة، يبلغ الإنفاق المعتمد 990 مليار ريال، وتقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% حجم من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهر بيان وزارة المالية أن الناتج النفطي الحقيقي شهد تراجعا، خلال النصف الأول، من العام 2020 بمعدل 3.3%، وهو أقل انخفاضا من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة لاقتصاد المملكة، ويعد الأقل تراجعا مقارنة بالدول الأخرى وبالأخص دول مجموعة العشرين.


و أضاف الملك سلمان  أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي ، وقال لقد عملنا على الحد من آثار الجائحة والحفاظ على وظائف المواطنين "

#الملك سلمان #ميزانية السعودية #عجز الموازنة #عجز الميزانية السعودية #مجلس الوزراء السعودي #خادم الحرمين الشريفين #الملك سلمان بن عبد العزيز #الانفاق السعودي #الناتج النفطي #وزارة المالية السعودية

الأكثر قراءة اليوم

موعد مباراة مصر وليبيا الشباب والقنوات الناقلة لبطولة شمال أفريقيا أقل من 20 سنة

نتيجة مباراة مصر وليبيا للشباب وكواليس انسحاب المنتخب المصري

فيديو بسنت فتاة ميت غمر الجديد كامل في شارع بورسعيد (شاهد)

معاريف : الجيش يخطط لقتل مئات الفلسطينيين يوميا في المواجهة القادمة مع غزة

تركي آل الشيخ يغرد بعد أنباء عن قرار الملك سلمان بإقالته وتحويله للتحقيق

صحيفة تكشف: آثار تؤكد وجود جنود إسرائيليين في لبنان.. لهذا الهدف

صحيفة: حماس ترفض العروض الإسرائيلية لاتمام صفقة تبادل الأسرى وهذا ما ترغب به الحركة ..

الأخبار الرئيسية

صحة غزة: تسجيل 461 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية ليوم الثلاثاء

داخلية غزة تصدر بيانا مهما بشأن حظر التجوال يومي الجمعة والسبت

كوشنر على رأس وفد إسرائيلي - أميركي إلى المغرب الأسبوع المقبل

امتلاء أسرّة العناية.. مدير مستشفى غزة الأوروبي: قد تأتي اللحظة التي نقول فيها "نحن لا نستطيع"

جمعية حقوقية تحذر من اللقاح الروسي: سلطات الاحتلال مُلزمة بتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين