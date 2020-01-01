السعودية تتوقع عجزاً ضخماً في ميزانية 2020

الرياض/سما/

توقعت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، وصول عجز الموازنة لعام 2020 إلى 298 مليار ريال، على أن ينخفض هذا العجز بأكثر من النصف خلال العام المقبل.

وخلال جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أقر مجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي الموازنة الجديدة، يبلغ الإنفاق المعتمد 990 مليار ريال، وتقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% حجم من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهر بيان وزارة المالية أن الناتج النفطي الحقيقي شهد تراجعا، خلال النصف الأول، من العام 2020 بمعدل 3.3%، وهو أقل انخفاضا من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة لاقتصاد المملكة، ويعد الأقل تراجعا مقارنة بالدول الأخرى وبالأخص دول مجموعة العشرين.



و أضاف الملك سلمان أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي ، وقال لقد عملنا على الحد من آثار الجائحة والحفاظ على وظائف المواطنين "