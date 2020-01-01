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"كهرباء القدس" تناشد المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة والترشيد والابلاغ عن الأعطال الكهربائية

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كهرباء القدس" تناشد المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة والترشيد والابلاغ عن الأعطال الكهربائية



القدس المحتلة / سما /

 ناشدت شركة كهرباء محافظة القدس كافة المشتركين في جميع مناطق امتياز الشركة بضرورة التقيد بإجراءات السلامة العامة وترشيد استهلاك الكهرباء والإبلاغ عن الأعطال الكهربائية في ظل الحالة الجوية السائدة، لاسيما مع اقتراب دخول منخفض جوي عميق.

وأوضحت دائرة العلاقات العامة أن الشركة وضعت كافة فرقها وطواقمها الفنية والهندسية للعمل على مدار 24 ساعة، ومراقبة الأحمال الكهربائية وإدارتها تحسبا لأي طارىء، ومن أجل متابعة الأعطال في كافة مناطق الامتياز، مؤكدة على جهوزيتها لاستقبال المنخفض والتعامل مع أي طارئ.

وناشدت دائرة العلاقات العامة في "كهرباء القدس" في بيان لها اليوم جميع المواطنين، بضرورة التبليغ عن أسلاك الكهرباء المقطوعة والتي من الممكن أن تشكل خطراً على حياة الأفراد، أو أعمدة الكهرباء المكسورة أو الآيلة للسقوط، أو الأشجار الملاصقة لأسلاك الكهرباء، أو عن أي خلل آخر لتتمكن طواقم الشركة من التعامل معها، بما يسهم في التخفيف من الأضرار المتوقعة نتيجة المنخفض.

وخصصت الشركة أرقاماً لاستقبال مكالمات المشتركين على مدار الساعة للتبليغ عن أية أعطال فنية أو حدوث أي طارئ بسبب الأحوال الجوية السائدة، وذلك من خلال الاتصال بمركز الاستعلامات التابع لكهرباء القدس على أرقام الطوارئ التي خصصها لهذا الغرض الرقم المجاني 1800211511، أو 1800900900، 026269333، 022947650، أو الرقم 133، أو التواصل مع الشركة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك على العنوان التالي: jdecops.

وأضافت العلاقات العامة أن الطواقم الفنية في الشركة ستعمل على إصلاح الأضرار التي قد تتسبب بها الحالة الجوية الحالية، والوصول لكل مكان ضمن مناطق نفوذ الشركة لمعالجة الأعطال الكهربائية، مطالبةً المواطنين التحلي بالصبر وبروح المسؤولية.

#كهرباء القدس

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