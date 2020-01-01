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شركة إسرائيلية تخترق بيانات مستخدمي تطبيق "سيغنال"

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة إسرائيلية تخترق بيانات مستخدمي تطبيق "سيغنال"



القدس المحتلة / سما /

كشفت شركة "سيليبرايت" الإسرائيلية للذكاء الرقمي، الثلاثاء، عن تمكنها من اختراق بيانات مستخدمي تطبيق الاتصالات "سيغنال"، الذي يستخدم كوسيلة اتصال آمنة، لا سيما بين الصحفيين والنشطاء الحقوقيين.

وقالت الشركة، في بيان، إنها تمكنت من "فك شفرة التطبيق"، لاستخدامه من قبل المجرمين للتواصل وعقد الصفقات غير القانونية، حسب ما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

وبررت الشركة اختراقها للتطبيق، مضيفة أنها تعمل "على مساعدة المحققين في القطاعين العام والخاص لإيجاد طرق جديدة لتسريع العدالة وحماية المجتمعات وإنقاذ الأرواح".

ويستخدم تطبيق سيغنال تقنية عالية الأمان تسمى "سيغنال بروتوكول" وذلك لتشفير الاتصالات بين مستخدميه الذين يدركون صعوبة وصول طرف ثالث للمحادثات عبر هذا التطبيق، حسب المصدر ذته.

يشار أن "سيليبرايت" الإسرائيلية تبيع منتجاتها التكنولوجية لوكالات إنفاذ القانون في مختلف دول العالم.

كما طورت سيليبرايت سابقا الجهاز العالمي لاستخراج الأدلة الجنائية (UFED)، والذي يسمح للأنظمة بفتح واسترداد البيانات من أي هاتف ذكي تجده أو تصادره.

#اختراق

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