ديلي ميل:تهريب مورينيو من مقر نادي تشيلسي بصندوق سيارة عام 2015

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، عن واقعة حدثت عام 2015 تخص البرتغالي جوزيه مورينيو الملقب "السبيشال وان" عقب إقالته من تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي.

وحسب الصحيفة البريطانية، تم تهريب مورينيو من ملعب تدريب "البلوز" في صندوق سيارة مدرب حراس المرمى سيلفينو لورو، عقب إقالة المدرب البرتغالي من تدريب الفريق اللندني في ديسمبر عام 2015، بعد أن تم إرسال أحد موظفيه في سيارته لإلهاء المصورين المنتظرين خارج أسوار النادي.

