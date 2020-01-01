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ماكناني تكشف موقف ترامب بعد هزيمته في تصويت المجمع الانتخابي

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكناني تكشف موقف ترامب بعد هزيمته في تصويت المجمع الانتخابي



واشنطن/سما/

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال منخرطا في الطعون القانونية على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.

جاء ذلك ردا على سؤال حول كيفية استجابة الرئيس لتصويت الهيئة الانتخابية، والذي أكد أن الديمقراطي جو بايدن هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة. وقالت ماكناني للصحفيين حول موقف ترامب: "ما زال يتابع جهود التقاضي"، حسبما نقلت "رويترز".


رفض الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، التنازل لمنافسه الديمقراطي، والمقرر تنصيبه كرئيس في 20 يناير/ كانون الثاني. وادعى في مناسبات عديدة أن الانتخابات تم تزويرها دون إبراز أدلة واضحة على ذلك، وفشلت تحركاته القضائية إلى الآن في التراجع عن النتائج المعلنة.

وفي أحدث تعليقاته قال ترامب، اليوم، إن كما هائلا مما وصفها بأدلة على تزوير الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها منافسه بايدن، لا يزال مستمرا في الظهور، وذلك بعد ساعات من إقرار الهيئة الانتخابية خسارته أمام بايدن.

من جانبه أعلن بايدن، بعد تصويت الهيئة، أن الديمقراطية انتصرت في الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده قدوة للعالم في الانتقال السلمي للسلطة.

ولفت الرئيس الأمريكي المنتخب إلى أنه لا يمكن لأحد الاستيلاء على السلطة في أمريكا والشعب هو من يمنحها.


أكد الهيئة الانتخابية أو ما يعرف بـ"المجمع الانتخابي" في الولايات المتحدة، مساء الاثنين، رسميا فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة أمريكا في انتخابات 2020.

وحصل جو بايدن على 302 صوت من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب ليفوز رسميا بالرئاسة.

#البيت الأبيض #دونالد ترامب #الانتخابات الأمريكية #جو بايدن #المجمع الانتخابي #الانتخابات الأمريكية 2020

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