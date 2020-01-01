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داخلية غزة تصدر بيانا مهما بشأن حظر التجوال يومي الجمعة والسبت

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تصدر بيانا مهما بشأن حظر التجوال يومي الجمعة والسبت



غزة / سما /

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، على استمرار إجراء حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت، والذي يبدأ فعلياً من الساعة 6:30 مساء يوم الخميس، وينتهي الساعة 7:00 صباح يوم الأحد.

وأضافت وفق تصريح  صحفي، أن وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، ترأس أمس الاثنين، اجتماعاً تقييمياً خاصاً بحضور عدد من قادة الوزارة بعد تنفيذ هذا الإجراء يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وتابعت: استمعت قيادة الوزارة لتقارير وشرح مفصل من الضباط وقادة الميدان، مُشيدة بدرجة الانضباط والالتزام العالية من قبل المواطنين بإجراء حظر التجوال في كافة المحافظات، وفي ذات الوقت تم الوقوف عند بعض الملاحظات؛ من أجل العمل على تجاوزها.

وفي هذا السياق ندعو أبناء شعبنا الكرام إلى عدم تكرار مشاهد الازدحام والاكتظاظ يوم الخميس، والحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعنا، وقد وجّهت قيادة الوزارة الأجهزة المختصة لاتخاذ ما يلزم لتفادي تكرار الازدحام.
 

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