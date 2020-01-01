الخارجية: وفاة جديدة بفيروس كورونا يرفع عدد الوفيات الى 328 في صفوف جالياتنا حول العالم

رام الله / سما /

اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الثلاثاء، عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا حول العالم الى 328، بينما لم يتم تسجيل أي اصابة ولتسقر الاصابات عند 8441 إصابة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين في الجمهورية الإيطالية، بتسجيل وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن سهيل ايوب (73 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 4 حالات.

وافاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، بعدم تسجل اية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الرابع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة، وعدم وجود إصابة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي.

وأشار فريق العمل المختص، الى مغادرة دفعة جديدة من الطلبة ورجال الاعمال الى الولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم، للالتحاق باسرهم ودراستهم واعمالهم.