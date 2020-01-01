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فتوح: "فتح" مصرة على عقد انتخابات ديمقراطية شاملة وإنهاء الانقسام

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: "فتح" مصرة على عقد انتخابات ديمقراطية شاملة وإنهاء الانقسام



رام الله / سما /

 أطلع المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح، القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، والقنصل السياسي جورجينا هيلز، على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأكد فتوح، خلال لقائه الوفد، في مكتبه بمدينة رام الله، أن القيادة الفلسطينية ترحب بدعوة الرباعية الدولية لاستئناف مفاوضات السلام تحت رعايتها وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأطلع فتوح الوفد على آخر المستجدات المتعلقة بملف المصالحة وإنهاء ملف الانقسام، وإجراء انتخابات عامة، والعمل تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدا إصرار حركة "فتح" على عقد انتخابات ديمقراطية شاملة، وإنهاء الانقسام، من خلال صناديق الاقتراع.

واستعرض اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين، مشددا على ضرورة تدخل المجتمع والمؤسسات الدولية للوقوف عند معاناة الفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال، ودعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، وفقا للمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية.

بدوره، أكد القنصل هول دعم بلاده لحل الدولتين، وضرورة استئناف محاثات السلام في ظل الإدارة الأميركية الجديدة، وثمن جهود الرئيس محمود عباس لإنهاء ملف الانقسام، وإجراء انتخابات ديمقراطية، مشيرا إلى استعداد بلاده تقديم الدعم اللازم من أجل إنجاحها.

#روحي فتوح #حركة فتح

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