السفير اللوح يطلع مندوب مصر بالجامعة العربية على آخر التطوارت السياسية

القاهرة /سما/

أطلع سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية - مساعد وزير الخارجية السفير محمد أبو الخير، على آخر التطوارت السياسية في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية بشكل خاص، والجهود المبذولة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا.

وأشاد اللوح خلال اللقاء الذي عقد بمقر السفارة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بالعلاقة الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبالدور المصري الوطني في دفاعها المستمر عن حقوق الشعب الفلسطيني وآماله وطموحاته في كافة المحافل الدولية ودعم القضية الفلسطينية حفاظا على المشروع الوطني وجهودها الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

بدوره، أكد السفير أبو الخير، مواقف جمهورية مصر العربية الثابتة تجاه فلسطين لإقامة دولتها المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.