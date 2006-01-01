امتلاء أسرّة العناية.. مدير مستشفى غزة الأوروبي: قد تأتي اللحظة التي نقول فيها "نحن لا نستطيع"

غزة / سما /

فاد مدير مستشفى غزة الأوروبي، د. يوسف العقاد، اليوم الثلاثاء، بامتلاء أسرّة العناية المركزة بالمصابين بفيروس كورونا، في المستشفى الأوروبي "مستشفى الوبائيات".



وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أنه خلال نصف ساعة من الآن، "نستطيع استيعاب ثماني حالات خطرة جديدة"، وفي"حال تصاعد منحنى الإصابات سيكون لدينا القدرة على زيادة عدة أسرة للعناية المركزة".



وتابع العقاد: نحن بصدد افتتاح قسم جديد داخل المستشفى لاستيعاب الحالات الجديدة، والأزمة الآن تتمثل في الكوادر الطبية التشغيلية، وليس في معدات أسرة العناية المركزة.



وشدد على أنه قد تأتي اللحظة التي نقول فيها "نحن لا نستطيع" في حال تصاعد منحنى الإصابات بفيروس كورونا، وسيتم الاستعانة بمستشفيات أخرى حينها.



وكانت وزارة الصحة بغزة، قالت: إنه "أمام الزيادة في أعداد الإصابات، ومنها الحالات الخطيرة والحرجة، والتي بلغت خلال الساعات الماضية، 226 حالة، قامت وزارة الصحة، باستيعات هذه الحالات في أقسام المستشفيات المختلفة".

وأضافت الوزارة في تصريح لها، صباح اليوم الثلاثاء: "جاء ذلك بعد امتلاء أسرة العناية المعدة سلفاً لمرضى (كوفيد- 19) في مستشفيي غزة الأوروبي، والصداقة الترك

