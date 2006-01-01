  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

امتلاء أسرّة العناية.. مدير مستشفى غزة الأوروبي: قد تأتي اللحظة التي نقول فيها "نحن لا نستطيع"

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
امتلاء أسرّة العناية.. مدير مستشفى غزة الأوروبي: قد تأتي اللحظة التي نقول فيها "نحن لا نستطيع"



غزة / سما /

فاد مدير مستشفى غزة الأوروبي، د. يوسف العقاد، اليوم الثلاثاء، بامتلاء أسرّة العناية المركزة بالمصابين بفيروس كورونا، في المستشفى الأوروبي "مستشفى الوبائيات".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أنه خلال نصف ساعة من الآن، "نستطيع استيعاب ثماني حالات خطرة جديدة"، وفي"حال تصاعد منحنى الإصابات سيكون لدينا القدرة على زيادة عدة أسرة للعناية المركزة".

وتابع العقاد: نحن بصدد افتتاح قسم جديد داخل المستشفى لاستيعاب الحالات الجديدة، والأزمة الآن تتمثل في الكوادر الطبية التشغيلية، وليس في معدات أسرة العناية المركزة.

وشدد على أنه قد تأتي اللحظة التي نقول فيها "نحن لا نستطيع" في حال تصاعد منحنى الإصابات بفيروس كورونا، وسيتم الاستعانة بمستشفيات أخرى حينها.

وكانت وزارة الصحة بغزة، قالت: إنه "أمام الزيادة في أعداد الإصابات، ومنها الحالات الخطيرة والحرجة، والتي بلغت خلال الساعات الماضية، 226 حالة، قامت وزارة الصحة، باستيعات هذه الحالات في أقسام المستشفيات المختلفة".

وأضافت الوزارة في تصريح لها، صباح اليوم الثلاثاء: "جاء ذلك بعد امتلاء أسرة العناية المعدة سلفاً لمرضى (كوفيد- 19) في مستشفيي غزة الأوروبي، والصداقة الترك
 

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #كورونا في غزة #اصابات كورونا

الأكثر قراءة اليوم

موعد مباراة مصر وليبيا الشباب والقنوات الناقلة لبطولة شمال أفريقيا أقل من 20 سنة

مشاهدة مباراة مصر وليبيا للشباب بث مباشر - الرياضية التونسية

أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس

فيديو بسنت فتاة ميت غمر الجديد كامل في شارع بورسعيد (شاهد)

الحكم على كندة الخطيب بالسجن مع الأشغال الشاقة بعد ادانتها بجرم "التخابر مع إسرائيل"

صحيفة تكشف: آثار تؤكد وجود جنود إسرائيليين في لبنان.. لهذا الهدف

تركي آل الشيخ يغرد بعد أنباء عن قرار الملك سلمان بإقالته وتحويله للتحقيق

الأخبار الرئيسية

جمعية حقوقية تحذر من اللقاح الروسي: سلطات الاحتلال مُلزمة بتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين

هل سيكون تطعيم فيروس كورونا إجباريا لجميع المواطنين؟.. وزيرة الصحة توضح

70% من التمويل لـ"غزة".. اشتية يطلق خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل بقيمة 417 مليون دولار

معاريف : الجيش يخطط لقتل مئات الفلسطينيين يوميا في المواجهة القادمة مع غزة

وزيرة الصحة: تسجيل 23 وفاة و2307 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1910 حالات