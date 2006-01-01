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مشعل: شاركنا بانتخابات 2006 لتغيير قواعد اللعبة وحماية المقاومة كما نفعل الآن

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشعل: شاركنا بانتخابات 2006 لتغيير قواعد اللعبة وحماية المقاومة كما نفعل الآن



غزة / سما / شهاب

قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة الحماس، خالد مشعل، اليوم الثلاثاء: إن ما فعلته حماس من المشاركة بالانتخابات عام 2006 كان صواباً.

وأضاف في تصريحات صحفية: أن دخول الانتخابات، ليس اقرارًا بـ "أوسلو" وإنما لأن الخيار البديل بعد سنوات الانتفاضة، كان سيجلب نظاماً سياسياً يحاصر المقاومة و"كنا سنكون مكشوفي الظهر".

وتابع مشعل: "بالتالي كان علينا الدخول لتغيير قواعد اللعبة وحماية المقاومة كما نفعل الآن".

من جهة أخرى، قال مشعل: إنه لا جديد في ملف تبادل الأسرى مع الاحتلال الذي لا يرد دفع الثمن كما حدث في صفقة وفاء الأحرار.

وفيما يتعلق بالتطبيع، قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس: إن المـطبعين يكـذبـون عـلى شعوبهم، وسيخسر كل من راهن على إسرائيل عاجلًا أم آجلًا وسنرى ذلك.
 

#خالد مشعل #حماس #الانتخابات الاسرائيلية #التطبيع مع اسرائيل #الدول العربية

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