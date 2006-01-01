"سلطة الأراضي" بغزة تخصص 55 دونماً لصالح توسعة معبر رفح التجاري

غزة / سما /

أعلن رئيس سلطة الأراضي، بغزة، ماهر أبو صبحة، عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 55 دونماً والواقعة على جزء من "القسيمة 32" من القطعة 11 من أراضي رفح، لصالح توسعة معبر رفح التجاري.

جاء ذلك خلال زيارة للمعبر، قام بها رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، د. محمد عوض، ورئيس سلطة الأراضي، وم. ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وطالب أبو صبحة كل من لديه ادعاء على هذه الأرض، بمراجعة سلطة الأراضي في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 21 /12 / 2020، للنظر في ادعائه من قبل جهات الاختصاص.

وأكد رئيس سلطة الأراضي، بغزة، على أن هذا القرار يأتي من أجل تسهيل الحركة التجارية في المعبر.

