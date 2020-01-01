  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاتيرة: نسبة الاصابات قي نابلس ما زالت مرتفعة وبلغت 32% من نسبة العينات المسحوبة

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتيرة: نسبة الاصابات قي نابلس ما زالت مرتفعة وبلغت 32% من نسبة العينات المسحوبة



نابلس /سما/

قالت نائب محافظ نابلس عنان الاتيرة إنه رغم الالتزام الكبير بالاجراءات التي فرضتها الحكومة بالاغلاق فان نسبة

الاصابات ما زالت مرتفعة وبلغت 32% من نسبة العينات المسحوبة.

واضافت الاتيرة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، أن الوضع الوبائي في المحافظة ما زال مقلق والطواقم الطبية تبذل جهودا كبيرة لحصر الحالة الوبائية وتتبعها والحد منها، مبنية ان تخصيص المستشفى الوطني لمرضى كوفيد -19 سهل وساعد في التخفيف على المرضى ومعاناتهم وعمل توفير العديد من أسِرة العناية المكثفة.

وبشان الإغلاق المفروض على المحافظة حتى مساء الخميس القادم، قالت الأتيرة إن لجنة الطوارئ في المحافظة ستجتمع نهاية الاسبوع وتجري تقييما للوضع.

#نابلس #فيروس كورونا #الحكومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

موعد مباراة مصر وليبيا الشباب والقنوات الناقلة لبطولة شمال أفريقيا أقل من 20 سنة

مشاهدة مباراة مصر وليبيا للشباب بث مباشر - الرياضية التونسية

أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس

فيديو بسنت فتاة ميت غمر الجديد كامل في شارع بورسعيد (شاهد)

الحكم على كندة الخطيب بالسجن مع الأشغال الشاقة بعد ادانتها بجرم "التخابر مع إسرائيل"

صحيفة تكشف: آثار تؤكد وجود جنود إسرائيليين في لبنان.. لهذا الهدف

تركي آل الشيخ يغرد بعد أنباء عن قرار الملك سلمان بإقالته وتحويله للتحقيق

الأخبار الرئيسية

هل سيكون تطعيم فيروس كورونا إجباريا لجميع المواطنين؟.. وزيرة الصحة توضح

70% من التمويل لـ"غزة".. اشتية يطلق خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل بقيمة 417 مليون دولار

معاريف : الجيش يخطط لقتل مئات الفلسطينيين يوميا في المواجهة القادمة مع غزة

وزيرة الصحة: تسجيل 23 وفاة و2307 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1910 حالات

الاونروا : 88 مليون $ عجزنا المالي وغطينا 52 % من رواتب ديسمبر