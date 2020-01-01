الاتيرة: نسبة الاصابات قي نابلس ما زالت مرتفعة وبلغت 32% من نسبة العينات المسحوبة

نابلس /سما/

قالت نائب محافظ نابلس عنان الاتيرة إنه رغم الالتزام الكبير بالاجراءات التي فرضتها الحكومة بالاغلاق فان نسبة

الاصابات ما زالت مرتفعة وبلغت 32% من نسبة العينات المسحوبة.

واضافت الاتيرة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، أن الوضع الوبائي في المحافظة ما زال مقلق والطواقم الطبية تبذل جهودا كبيرة لحصر الحالة الوبائية وتتبعها والحد منها، مبنية ان تخصيص المستشفى الوطني لمرضى كوفيد -19 سهل وساعد في التخفيف على المرضى ومعاناتهم وعمل توفير العديد من أسِرة العناية المكثفة.

وبشان الإغلاق المفروض على المحافظة حتى مساء الخميس القادم، قالت الأتيرة إن لجنة الطوارئ في المحافظة ستجتمع نهاية الاسبوع وتجري تقييما للوضع.