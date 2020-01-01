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الإغاثة الزراعية توزع مدخلات إنتاج على المزارعات في رام الله

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإغاثة الزراعية توزع مدخلات إنتاج على المزارعات في رام الله



رام الله /سما/

وزعت جمعية التنمية الزراعية (الاغاثة الزراعية) مدخلات إنتاج للمزارعات في مواقع بني زيد الشرقية وبيتلو في محافظة رام الله والبيرة، وذلك ضمن أنشطة مشروع "تمكين المرأة الريفية/ صغار المزارعين- المرحلة الثانية الممول من مانوس يونيداس.

وتم تسليم مدخلات انتاج والتي كانت عبارة عن أسيجة وزوايا حديدية لـ٤٠ مستفيدة في كلا الموقعين.

ويهدف المشروع إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء في المناطق الريفية، إضافةً إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمستفيدات من المشروع في بيتللو وبني زيد الشرقية من خلال توفير الموارد الزراعية والأدوات اللازمة لزراعة الخضروات والأشجار الآمنة.

كما تلقت المستفيدات من المشروع تدريبات فنية تشمل إدارة الري والزراعة العضوية والإنتاج الآمن والتقليل من الكيماويات، إضافةً إلى تدريبات إدارية شملت التسويق وسجل المزرعة.

كما سيتم تزويد المستفيدات بشبكات الري والبذور والأشتال بعد الانتهاء من تركيب السياج والزوايا.

#الاغاثة الزراعية

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