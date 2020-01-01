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الإحتلال يغلق قسم 28 في سجن النقب بعد ظهور اصابات بفيروس كورونا

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإحتلال يغلق قسم 28 في سجن النقب بعد ظهور اصابات بفيروس كورونا



رام الله /سما/

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر إن مصلحة سجون الاحتلال اغلقت القسم 28 في سجن النقب بعد أنباء عن تسجيل إصابة أو اكثر بين صفوف الاسرى بفيروس كورونا.

وأشار أبو بكر في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، الى أن الهيئة ستتواصل اليوم مع المحامين ومنظمة الصليب الأحمر للوقوف على تفاصيل وأوضاع الاسرى في القسم الذي تم اغلاقه امس.

وفيما يتعلق باعتداءات قوات قمع السجون المتواصلة بحق الأسرى، أكد ابو بكر أنه تم اقتحام قسم سبعة في سجن مجدو وقامت قوات القمع بنقل القسم والهيئة التنظيمية للأسرى الى زنازين العزل.

ولفت رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين الى أن مصلحة سجون الاحتلال مستمرة في حملات التفتيش والاستفزاز والاعتداء بحق الاسرى لخلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار في سجون الاحتلال.

#هيئة الأسرى #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #فيروس كورونا #سجن النقب

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