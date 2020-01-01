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انتهاء أعمال الكنيست دون التصويت على قانون حله

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء أعمال الكنيست دون التصويت على قانون حله



القدس المحتلة /سما/

 انهت الجلسة العامة للكنيست الإسرائيلي، عند الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء، جدول أعمالها دون التصويت على مشروع قانون حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة.

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإنه تم وضع قانون التصويت على حل الكنيست في آخر جدول الأعمال، إلا أن الجلسة انتهت دون أن يتم عرضه لعدم الوصول إليه في جدول الأعمال.

وكان من المفترض أن يتم عرض المشروع للتصويت عليه بالقراءة الأولى بعد أن صوت عليه بالقراءة التمهيدية بداية الشهر الجاري.

ووفقًا للموقع، فإن الكنيست تلقائيًا سيتم حله يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل في حال لم يتم تمرير الميزانية العامة.

#الكنيست الإسرائيلي #اسرائيل #حل الكنيست #الانتخابات الاسرائيلية

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