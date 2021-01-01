نتنياهو وإدلشتاين سيتلقيان اللقاح المضاد لكورونا السبت المقبل

القدس المحتلة /سما/

قال وزير الصحة الإسرائيلي بولي إدلشتاين، اليوم الثلاثاء، إنه برفقة رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، سيتلقيان اللقاح المضاد لفيروس كورونا مساء يوم السبت المقبل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية عن إدلشتاين قوله، إنه سيتم في المرحلة الأولى تطعيم الطواقم الطبية والمسنين، متعهدًا بأن الحكومة ستتحمل المسؤولية عن أي أضرار طبية محتملة من جراء التطعيم.

وفيما يتعلق بتفاقم الحالة الوبائية، قال إدلشتاين إنه سيتم اللجوء إلى آلية الضبط المحكم إلى جانب اغلاق المتاجر في حال تم الوصول إلى 2500 إصابة يوميًا.

وأشار إلى أن الدراسة ستنتظم في المؤسسات التعليمية فيما مناطق التجمعات السكانية الخضراء والصفراء.