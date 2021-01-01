  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو وإدلشتاين سيتلقيان اللقاح المضاد لكورونا السبت المقبل

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو وإدلشتاين سيتلقيان اللقاح المضاد لكورونا السبت المقبل



القدس المحتلة /سما/

 قال وزير الصحة الإسرائيلي بولي إدلشتاين، اليوم الثلاثاء، إنه برفقة رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، سيتلقيان اللقاح المضاد لفيروس كورونا مساء يوم السبت المقبل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية عن إدلشتاين قوله، إنه سيتم في المرحلة الأولى تطعيم الطواقم الطبية والمسنين، متعهدًا بأن الحكومة ستتحمل المسؤولية عن أي أضرار طبية محتملة من جراء التطعيم.

وفيما يتعلق بتفاقم الحالة الوبائية، قال إدلشتاين إنه سيتم اللجوء إلى آلية الضبط المحكم إلى جانب اغلاق المتاجر في حال تم الوصول إلى 2500 إصابة يوميًا.

وأشار إلى أن الدراسة ستنتظم في المؤسسات التعليمية فيما مناطق التجمعات السكانية الخضراء والصفراء.

#الصحة الاسرائيلية #بولي إدلشتاين #بنيامين نتنياهو #لقاح كورونا #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

موعد مباراة مصر وليبيا الشباب والقنوات الناقلة لبطولة شمال أفريقيا أقل من 20 سنة

مشاهدة مباراة مصر وليبيا للشباب بث مباشر - الرياضية التونسية

أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس

فيديو بسنت فتاة ميت غمر الجديد كامل في شارع بورسعيد (شاهد)

الحكم على كندة الخطيب بالسجن مع الأشغال الشاقة بعد ادانتها بجرم "التخابر مع إسرائيل"

صحيفة تكشف: آثار تؤكد وجود جنود إسرائيليين في لبنان.. لهذا الهدف

تركي آل الشيخ يغرد بعد أنباء عن قرار الملك سلمان بإقالته وتحويله للتحقيق

الأخبار الرئيسية

هل سيكون تطعيم فيروس كورونا إجباريا لجميع المواطنين؟.. وزيرة الصحة توضح

70% من التمويل لـ"غزة".. اشتية يطلق خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل بقيمة 417 مليون دولار

معاريف : الجيش يخطط لقتل مئات الفلسطينيين يوميا في المواجهة القادمة مع غزة

وزيرة الصحة: تسجيل 23 وفاة و2307 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1910 حالات

الاونروا : 88 مليون $ عجزنا المالي وغطينا 52 % من رواتب ديسمبر