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أندونيسيا تنفي تقارير عن إجراء مباحثات مع إسرائيل بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بينهما

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أندونيسيا تنفي تقارير عن إجراء مباحثات مع إسرائيل بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بينهما



حاكرتا /سما/

 نفت أندونيسيا، اليوم الثلاثاء، تقارير أوردتها وسائل الاعلام الإسرائيلية بإنها تجري مباحثات متقدمة لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلت أمس الإثنين عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أن "عُمان وإندونيسيا قد تكونان الدولتين المقبلتين اللتين سوف تقيمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأندونيسية تيوكو فايز سيا: "في الوقت الحالي، لا توجد أي خطة لإقامة علاقات مع إسرائيل".

وأضاف: "نحن ملزمون بالدستور بدعم الفلسطينيين وتحريرهم من الاحتلال".

وقالت "جيروزاليم بوست" إن "المباحثات تطورت" مع أندونيسيا، ويمكن الإعلان عن تطبيع العلاقات قبل مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض في 20 كانون الثاني المقبل.

ووصف المتحدث هذه الأنباء بأنها "تثير الحيرة".

وأضاف: "لا يُجري أيٌّ من مسؤولينا أي مباحثات مع الإسرائيليين".

#اندونيسيا #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل

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