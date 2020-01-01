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الربعي: إصابة الرئة والقلب والشرايين والكلى من مضاعفات كورونا

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الربعي: إصابة الرئة والقلب والشرايين والكلى من مضاعفات كورونا



رام الله /سما/

حذر مدير مستشفى دورا د.محمد الربعي، من المضاعفات التي تظهر على المصابين بفيروس كورونا بعد تعافيهم كاصابة الرئة والقلب والشرايين والكلى والتليف الرئوي وتجلطات رؤية او قلبية وذلك نتيجة استخدام بعض الادوية في علاج بعض الحالات والتي قد تفتك بكبار السن ومن يعانون من امراض مزمنة.

واشار الربعي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، الى أن عدد الاصابات المتواجدة في مشفى دورا اليوم 50 إصابة منها 20 في غرفة العناية المكثفة و10 في العناية المتوسطة والباقي في الاقسام الاخرى،

وأوضح الربعي أن خروج المريض المصاب بالفيروس من المستشفى لا يعني تعافيه تماما وانما استقرار حالته الصحية مما يستدعي العناية المنزلية والحجر المنزلي وتناول الادوية الموصى بها من قبل الاطباء المشرفين على الحالات المصابة

ونوه الربعي إلى أن حالات الوفاة لا تقتصر على كبار السن فقط بل صغار السن ايضا، معللا ذلك ان الفيروس قد يكشف عن وجود امراض اخرى خفية يعاني منها المصاب ، اضافة الى ان كمية الفيروس التي يتعرض لها الشخص والتأخر في العلاج كلها عوامل تساهم في تدهور الوضع الصحي للمريض واطالة فترة علاجه في المستشفى او الوفاة، داعيا المواطنين التعامل بجدية مع الفيروس واتخاذ كافة سبل الوقاية للحد من انتشاره.

#مستشفى دورا

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