إسرائيلي يقتل زوجته في المستشفى ثم ينتحر

القدس المحتلة /سما/

أقدم إسرائيلي، الثلاثاء، على قتل زوجته التي كانت على سرير العلاج في إحدى المستشفيات، ثم أقدم على الانتحار بإطلاق النار على رأسه.

وذكرت المصارد العبرية، أن الرجل البالغ من العمر 76 عاما، من سكان اللد، وصل إلى مستشفى "أساف هروفيه" لزيارة زوجته (74 عاما)، والتي كانت في حالة حرجة وتعاني من مرض عضال، فأطلق النار عليها من مسدس بحوزته ثم أطلق النار على رأسه وانتحر.

وقالت المصادر، إن مريضا في غرفة مجاورة أصيب في ساقه بعد أن اخترقت رصاصة الجدار.

وقالت مدير مستشفى "أساف هروفيه" الدكتورة أوسنات ليفسيون للصحافيين، إن المرأة القتيلة كانت تتلقى العلاج منذ يومين في المستشفى، وبررت دخول القاتل للمستشفى بسلاحه بأن السلاح مرخص.