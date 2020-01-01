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النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض التطبيع

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض التطبيع



رام الله /سما/

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الثلاثاء، رفضها للتطبيع، أو التواصل الإعلامي مع إسرائيل، واصفة قرار المغرب بإعادة الاتصالات مع هذا الأخير بأنه مبادرة رسمية محدودة، ومحددة بدقة.

وقالت النقابة، في بيان صحفي، إنه انسجاما مع موقفها الثابت، والتاريخي، المساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في مقدمتها إقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف، فإنها تعلن رفضها لأي تطبيع، أو تواصل إعلامي مع الكيان الإسرائيلي على حساب الحقوق المشروعة، والثابتة للشعب الفلسطيني، وقيم السلام، والتعايش، والحوار، التي تحفظ حقوق الجميع.

#النقابة الوطنية للصحافة المغربية #اسرائيل

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