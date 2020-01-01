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هل سيكون تطعيم فيروس كورونا إجباريا لجميع المواطنين؟.. وزيرة الصحة توضح

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل سيكون تطعيم فيروس كورونا إجباريا لجميع المواطنين؟.. وزيرة الصحة توضح



رام الله /سما/

 بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية جيرالد روكنشواب، الوضع الوبائي لفيروس كورونا في فلسطين، واستعدادات وزارة الصحة لمواجهة جائحة كوفيد 19.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الاجتماع بحث استعدادات وزارة الصحة وجهوزية المختبرات والمستشفيات لمواجهة الأعداد المتزايدة من المصابين بفيروس كورونا، والزيادة في أعداد المرضى الذين يحتاجون للعناية المكثقة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبحث الاجتماع اللقاحات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية التي تسعى فلسطين للحصول عليها، وأشارت وزيرة الصحة إلى أن التطعيم لفيروس "كورونا" لن يكون إجبارياً لأحد، وسيتم استخدام مقياس منظمة الصحة العالمية، التي تعطي الأولوية للطواقم الطبية والمرضى وكبار السن، وسيتم اعتماد منهج سليم وواضح لذلك بالتشاور بين وزارة الصحة والمنظمة.

وأشارت إلى البدء بإعداد دراسة هامة للكشف عن نسبة الأجسام المضادة لفيروس كورونا بين المواطنين، للمساعدة في إعداد الخطط المستقبلية في المجال الصحي.

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