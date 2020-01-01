سائد ارزيقات: الاتفاقية الموقعة مع التربية والتعليم ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام الجديد

رام الله /سما/

قال الأمين العام لاتحاد المعلمين، سائد ارزيقات: "إن الاتفاقية الموقعة بين اتحاد المعلمين، ووزارة التربية والتعليم، وصادق عليها مجلس الوزراء، أمس، ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام الجديد، وبأثر رجعي من عام 2020".



وأوضح ارزيقات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن هذه الاتفاقية، تنص على عدة بنود من أهمها: حفظ الأثر المالي للترقيات والدرجات، التي حصل عليها المعلمون أثناء خدمتهم، والمساواة بين جميع العاملين في المدرسة، ممن يحملون نفس المؤهلات، وتشكيل لجنة بين وزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين؛ للبحث في تقديم تسهيلات لأبناء المعلمين في الجامعات، منوهاً إلى أنه تم تقديم توصية بتشكيل اللجان المقررة، لبدء العمل حسب الاتفاقية منذ لحظة المصادقة عليها.



وفي سياق آخر، أكد ارزيقات على ضرورة العمل لتعزيز وتقوية المنهاج الفلسطيني، والوقوف أمام محاولات تغييره، وعدم السماح بنزع الهوية الفلسطينية منه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المعلم الفلسطيني، هو المؤتمن على هذا المنهاج والحارس له.

