الداخلية بغزة توجه تنبيهاً للمواطنين بشأن الاستعداد للإغلاق يومي الجمعة والسبت

غزة /سما/

وجهت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، تنبيهاً للمواطنين بالقطاع، بشأن الاستعداد ليومي الإغلاق الجمعة والسبت.



وقالت "الداخلية" في بيان مقتضب، "عزيزي المواطن: لا تُؤجل التزود بالاحتياجات الأساسية والمواد التموينية استعداداً لحظر التجوال إلى الساعات الأخيرة من يوم الخميس تفادياً للازدحام، وحرصاً على السلامة العامة".

وتفرض "الداخلية" يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر إغلاقاً شاملاً لمواجهة تفشي فيروس كورونا في القطاع.

وشهد يوم الخميس الماضي، ازدحاماً كبيراً قبل ساعة الإغلاق، وذلك لشراء الحاجيات استعداداً ليومي الإغلاق.