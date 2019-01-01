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مسؤول في مجلس الشيوخ الباكستاني يؤكد موقف بلاده الرافض للتطبيع

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول في مجلس الشيوخ الباكستاني يؤكد موقف بلاده الرافض للتطبيع



اسلام اباد /سما/

 أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الباكستاني مشاهد حسين، موقف بلاده الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والتزام البرلمان الباكستاني القوي بدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف حسين، خلال كلمته في ندوة نظمتها رابطة برلمانيون لأجل القدس، بالتعاون مع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الباكستاني، بعنوان "تجارب الدول في دعم القضية الفلسطينية"، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتخذ قرارات خاطئة بحق فلسطين، تحتاج للتصحيح وعلى رأسها نقل السفارة الأميركية إلى القدس، مجددًا إدانة بلاده لجميع الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن هناك توافقا شعبيا باكستانيا على دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسلام آباد توافقت مع جامعة الدولة العربية منذ تأسيسها في السعي لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة.

وبين حسين أن الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة ساهم في زيادة جائحة كورونا وتدهور الوضع الصحي والإنساني، مطالبًا بالتحرك لمساعدة القطاع والضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار والسماح بإدخال المستلزمات الطبية.

#باكستان #التطبيع مع اسرائيل

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