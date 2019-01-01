أبو عمرو يطلع السفير المصري على آخر التطورات

رام الله /سما/

أطلع رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين طارق طايل على آخر التطوارت السياسية في المنطقة بشكل عام وعلى الساحة الفلسطينية بشكل خاص.

وبحث أبو عمرو خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء، مع ضيفه، ملف المصالحة الفلسطينية الذي تلعب جمهورية مصر العربية دورا محوريا في إنجازها، حيث أكد أهمية الدور المصري البناء في هذا الملف الهام.

واستعرض أبو عمرو إجراءات القيادة الفلسطينية لمواجهة تفشي وباء كورونا، مؤكدا سعي الحكومة لتوفير اللقاح للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.