"يسرائيل هيوم": وفد من أكبر دولة إسلامية يصل إسرائيل تمهيدا للتطبيع

القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، يوم الثلاثاء، إن وفدا رفيع المستوي من أكبر دولة إسلامية فى العالم ومقرها آسيا وصل إلى إسرائيل رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وأكدت الصحيفة العبرية وصول المسؤولون من إندونيسيا إلى تل أبيب قبل حوالي أسبوعين واجتماعهم بممثلين إسرائيليين.

وأشارت "إسرائيل اليوم" إلى أن خلفية الزيارة إمكانية تطبيع العلاقات بين الطرفين كما حدث مع دول أخرى في الأشهر الأخيرة.

وأوضحت أنه في هذه المرحلة يمنع لأسباب أمنية وسياسية نشر اسم الدولة وتفاصيل الممثلين الذين زاروا البلاد.