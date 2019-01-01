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1300 مواطن من العيسوية اعتقلهم الاحتلال منذ منتصف العام 2019 وحتى اللحظة

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
1300 مواطن من العيسوية اعتقلهم الاحتلال منذ منتصف العام 2019 وحتى اللحظة



القدس المحتلة /سما/

 قال رئيس لجنة الدفاع عن أهالي العيسوية محمد أبو الحمص إن قوات الاحتلال حولت بلدة العيسوية إلى ساحة تدريب لجنودها باستخدام قنابل الصوت والغاز في إطار هجمة واستهداف متواصل للبلدة منذ أكثر من سنتين.

وأوضح أبو الحمص في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ منتصف العام 2019 وحتى اللحظة نحو 1300 مواطن من العيسوية وأصابت أكثر من 15 طفلًا وفتى، كان أخرهم عمر أحمد محمود (17 عاما) والذي أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط بعينه، في الـسادس من هذا الشهر خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في البلدة.

#القدس #اعتقالات #قوات الاحتلال

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