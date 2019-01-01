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مدير صحة رام الله والبيرة: المنحي الوبائي في المحافظة في تصاعد ونأمل أن لا نصل إلى مرحلة الإغلاق

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير صحة رام الله والبيرة: المنحي الوبائي في المحافظة في تصاعد ونأمل أن لا نصل إلى مرحلة الإغلاق



رام الله /سما/

 قال مدير صحة رام الله والبيرة د. معتصم محيسن إن المنحنى الوبائي في المحافظة ما يزال في تصاعد مستمر نتيجة عدم الالتزام والتقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة.

وأكد محسين في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الثلاثاء، أنه في حال استمر المنحنى الوبائي بالتصاعد فإنه سيتم رفع توصيات لوزيرة الصحة مي الكيلة بتشديد الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، مبينا أن تشديد الإجراءات سيكون وفقا لمعايير مرتبطة بعدد الوفيات والإصابات بالمحافظة.

وأعرب عن أمله بأن لا يتم الوصول لمرحلة الإغلاق.

وأوضح محيسن أن عدد العينات اليومي بمحافظة رام الله والبيرة التي تجريها مختبرات وزارة الصحة ما بين 300-400 عينة، وعدد العينات التي تجريها بعض المختبرات الخاصة التي سمح لها منذ أكثر من شهر بإجراء فحص كورونا من 500– 1000 عينة.

وأضاف محيسن أن عمل المختبرات الخاصة يجري تحت إشراف مديرية صحة محافظة رام الله والدوائر المختصة في وزارة الصحة حول آليات العمل والسحب وفق إجراءات السلامة العامة.

وأشار مدير صحة رام الله والبيرة د. معتصم محيسن إلى أن نسبة العينات الإيجابية من مجمل العينات اليومية 20%.

#صحة رام الله #فيروس كورونا #فحوصات كورونا

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