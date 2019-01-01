  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تنقل سبعة أسرى إلى زنازين سجن "نفحة"

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تنقل سبعة أسرى إلى زنازين سجن "نفحة"



رام الله /سما/

نقلت إدارة سجون الاحتلال، سبعة أسرى إلى عزل سجن "نفحة"، بعد احتجاجهم ورفضهم لقرار إدارة السجون بعزل رفيقهم الأسير عمر خرواط مجدداً، ونقله إلى زنازين سجن "هشارون"، وفق ما ذكر نادي الأسير اليوم الثلاثاء.

وقال إن الأسرى السبعة هم: (ياسر أبو تركي، وياسر الشرباتي، وطالب عمرو، وحاتم الجمل، وأيمن الشرباتي، وراتب حريبات وخليل أبو عرام).

وكانت إدارة سجون الاحتلال أقدمت مجدداً على عزل الأسير عمر خرواط (49 عامًا) من الخليل، بعد قرابة الـ(20) يومًا على إنهاء عزله الانفرادي، والذي استمر لمدة ثمانية أشهر، وفق نادي الأسير.

ولفت النادي إلى أن الأسير خرواط ومنذ شهر آذار/ مارس الماضي، واجه العزل الانفرادي إلى جانب رفيقه الأسير حاتم القواسمة، حيث جرى عزلهما في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، وفي ظروف قاسية وصعبة، إضافة إلى حرمانهما من زيارة العائلة، وبعد ضغوط نفذها الأسرى ومطالبات عديدة بإنهاء عزلهما، جرى نقل الأسير حاتم القواسمة من عزل سجن "جلبوع" إلى سجن "هداريم"، فيما أبقت في حينه على عزل الأسير خرواط في سجن "مجدو" إلى أن نقلته إلى سجن "شطه" مؤخراً.

يذكر أن الأسير خرواط قبل اعتقاله عام 2002، تعرض لعملية مطاردة طويلة ومحاولات اغتيال عديدة إلى أن اعتقله الاحتلال بعد أن أصابه إصابات بليغة، واُستشهد في حينه مجموعة من رفاقه، ولاحقًا حكم عليه الاحتلال بالسّجن مدى الحياة، بحسب نادي الأسير.

وذكر أن إدارة سجون الاحتلال استهدفت منذ مطلع العام الجاري، عددًا من الكوادر التنظيمية من خلال عزلهم انفراديًا، حيث تُشكل سياسة العزل الانفرادي أبرز السياسات الخطيرة الممنهجة التي تستخدمها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

موعد مباراة مصر وليبيا الشباب والقنوات الناقلة لبطولة شمال أفريقيا أقل من 20 سنة

مشاهدة مباراة مصر وليبيا للشباب بث مباشر - الرياضية التونسية

أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس

صحيفة تكشف: آثار تؤكد وجود جنود إسرائيليين في لبنان.. لهذا الهدف

الحكم على كندة الخطيب بالسجن مع الأشغال الشاقة بعد ادانتها بجرم "التخابر مع إسرائيل"

فيديو بسنت فتاة ميت غمر الجديد كامل في شارع بورسعيد (شاهد)

تركي آل الشيخ يغرد بعد أنباء عن قرار الملك سلمان بإقالته وتحويله للتحقيق

الأخبار الرئيسية

70% من التمويل لـ"غزة".. اشتية يطلق خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل بقيمة 417 مليون دولار

في إطار صفقة التبادل.. إسرائيل تعرض على حماس إطلاق سراح مئات الأسرى "الأمنيين"

معاريف : الجيش يخطط لقتل مئات الفلسطينيين يوميا في المواجهة القادمة مع غزة

وزيرة الصحة: تسجيل 23 وفاة و2307 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1910 حالات

الاونروا : 88 مليون $ عجزنا المالي وغطينا 52 % من رواتب ديسمبر