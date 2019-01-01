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مدير مستشفى هوغو تشافيز: انتكاسات تصيب بعض مرضى كورونا بعد انتهاء الأعراض

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير مستشفى هوغو تشافيز: انتكاسات تصيب بعض مرضى كورونا بعد انتهاء الأعراض



رام الله /سما/

قال د. باسل بواطنة مدير مستشفى هوغو تشافيز إن نحو 75 مريضا في مستشفى هوجو تشافيز ومجمع فلسطين الطبي يعانون من امراض في الجهاز في التنفسي بسبب فيروس كورونا.

واضاف البواطنة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، ان الطواقم الطبية تواجه حالات غير قادرة على تفسيرها وسيناريوهات مخيفة لبعض مرضى كورونا الذين أصيبوا بذبحات صدرية بعد انتهاء الأعراض المرضية وتسريحهم إلى منازلهم.

وقال بواطنة: من الخبرة المتوفرة أصبحنا نعلم أن الفترة من اليوم السابع وحتى اليوم 14 للإصابة هي المرحلة الصعبة عند مرضى كورونا، وفي حال تجاوزها يكون المريض قد نجى بشكل عام ( بدون حدوث حدوث مضاعفات خلال فترة الـ14 يوما).
وتابع بواطنة " البعض أصيب بفشل حاد في الكلى بعد دخولهم مرحلة التعافي، ولم يكن لهم سجل مرضي سابق" مضيفا" فقدنا ممرضة زميلة قبل أيام بعد تحسنها وإخراجها من قسم العناية المكثفة، حيث تعرضت لتوقف مفاجئ في القلب".
واشار الدكتور بواطنة لم نعد نتحدث عن اقتصار الوفيات في المسنين لأننا سجلنا حالات وفاة عديدة في أوساط الشباب، وكذلك مصابين لم يكن لديهم أمراض مزمنة.

#مستشفى هوغو تشافيز #فلسطين #اصابات كورونا #فيروس كورونا

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