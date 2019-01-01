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سخر خدماته الإلكترونية لتمكين الجيل الرقمي في مجال الخدمات المالية

هاشم الشوا: بنك فلسطين استشرف المستقبل

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاشم الشوا: بنك فلسطين استشرف المستقبل



رام الله / سما /

أكد السيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين أن المؤتمر الدولي للريادة والتكنولوجيا وضع فلسطين على الخارطة الدولية للريادة وأصبح يمثل أكبر منتدى للإبداع والذي يسهم في الربط بين الرياديين وأصحاب المشاريع الناشئة الفلسطينية مع الخبراء والمستثمرين الدوليين وقادة الريادة في العالم.

وقال الشوا خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، يوم الاثنين، إن جائحة كوفيد 19 كانت سبباً لدفع المجتمعات  نحو الإسراع لاحتضان الإبداع والتحول الرقمي في العالم. معبراً عن اعجابه بالبيئة الريادية في فلسطين والشركات الناشئة والصغيرة. وقال الشوا بأن البنك كانت لديه القدرة على استشراف المستقبل لأهمية التكنولوجيا منذ 10 أعوام مضت. ولذلك، بذل جهوداً كبيرة للعب دور مهم ضمن استراتيجية طويلة الأمد، حيث قام بتأسيس شركة Pal Pay المختصة بالخدمات المصرفية التكنولوجية، مشيراً إلى أن PalPay تعتبر ثورة إبداعية في فلسطين على مستوى خدمات الدفع الإلكترونية".

كما أعلن الشوا عن تأسيس مجموعة بنك فلسطين حاضنة انترسكت | Intersect للأعمال، وهي حاضنة مختصة بالريادة المالية وعالم الديجتال أطلقت برامجها بفلسطين حديثاً. وقال الشوا بأن الهدف من تأسيس الحاضنة هي لتعزيز التفاعل ما بين الجيل الجديد ومجموعة بنك فلسطين والإستماع الى طموحاتهم وأفكارهم وربطها مع الممولين وحاضنات الأعمال حول العالم، والولوج الى الأسواق العالمية لتحقيق التفوق التكنولوجي للشباب الفلسطيني وطرح ابداعاتهم وابتكاراتهم حول العالم. 

ودعا الشوا المستثمرين الدوليين إلى تجنب التأثر بأي انطباعات سلبية يتم ترويجها عن فلسطين وعدم التخوف من المخاطرة في الاستثمار في فلسطين، حيث إن السوق الفلسطيني يمتاز بالمرونة والبرهان هو ما يقوم به الرياديون وما حققه القطاع الخاص الفلسطيني على الرغم من وجود العديد من المعيقات السياسية والاقتصادية التي تحد من حريتنا وتعيق تطور اقتصادنا.

كما طالب الشوا الشركاء الدوليين إلى تقديم المزيد من التعاون والعمل لتمكين الجيل الرقمي الشاب في فلسطين والاستثمار في الشركات الفلسطينية، معتبراً أن الشباب الفلسطيني سيسهم في جعل فلسطين مركزا لاقتصاد المعرفة وللشركات الناشئة ومجالات توظيف الكفاءات الفلسطينية مع الشركات العالمية.

ونظم المؤتمر الدولي الثاني للريادة والتطوير التكنولوجي بمشاركة دولة د. محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء وبالشراكة مع وزارة الريادة والتمكين، وبالتعاون مع فروع مجتمع القيادات الشابة (Global Shapers) في فلسطين وهو مجتمع منبثق عن مجتمعات المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وبشراكة مع مجموعة بنك فلسطين، وشركة اتحاد المقاولين CCC، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، وبدعم من مؤسسة "هوبرت بوردا ميديا" في ألمانيا. 

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