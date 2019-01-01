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في إطار صفقة التبادل.. إسرائيل تعرض على حماس إطلاق سراح مئات الأسرى "الأمنيين"

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
في إطار صفقة التبادل.. إسرائيل تعرض على حماس إطلاق سراح مئات الأسرى "الأمنيين"



القدس المحتلة /سما/

نقل تلفزيون i24NEWS الإسرائيلي، عن صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل قدمت لأول مرة عرضًا لحماس بإطلاق سراح مئات الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من بينهم مدانين بعمليات أدت الى مقتل إسرائيليين، مقابل إعادة مواطنيها الجنود الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس. 
 
ووفقًا للتقرير، فإن العرض تم تمريره لحركة حماس عن طريق الوفد الأمني المصري الذي زار القطاع الأسبوع الماضي.
 
وقال مسؤول في حماس للصحيفة: إن التنظيم رفض العرض لأنه لم يلب التوقعات وأبلغت حماس مصر استعدادها الاستمرار بالاتصالات. كما رفضت حماس ربط قضية صفقة التبادل مع تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع بسبب تفشي فيروس كورونا. 
 
وكان المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، أوضح أمس، ردًا على التقارير المختلفة حول امكانية التوصل الى صفقة أنه لا يوجد أي تقدم بالموضوع، قائلًا: إن كل الحديث الذي يجري "نابع من دعاية انتخابية".
 
من جهته، قال رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، تسفي هاوزر، أمس :"تفاصيل الصفقة التي نشرت فاضحة، اطالب الحكومة الإسرائيلية بالتراجع". 

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